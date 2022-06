Moderna e sensacional, essa casa de 120 m² esbanja bom gosto

Antes de quase dizer adeus a esta casa, queremos compartilhar com você a grande escadaria. Vimos um pouco dela no início, mas agora entendemos sua estrutura completa. Uma escada com degraus de madeira e com grande vigas de decoração em madeira.

Estas vigas de madeira nas escadas e no andar de cima, de frente para os quartos, oferecem uma sensação de privacidade e segurança, mantendo, no entanto, o contato visual entre todas as áreas e dois andares. Muito importante quando há crianças pequenas em casa.