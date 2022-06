Lindos banheiros planejados

Para um banheiro planejado perfeito, basta escolher muito bem as peças de decoração que utilizam o espaço da melhor forma. Mas e para um banheiro planejado artisticamente perfeito? Qual a saída? Ter por perto a experiência e criatividade de um profissional com as melhores soluções para o que você busca. E a solução incrível do designer de interiores, John Thomsen, foi buscar na tropicalidade a as figuras para que as paredes estejam coloridas e perfeitas para o pequeno cômodo. Além de belíssima e rica em cores, o painel artístico favorece a sensação de profundidade do banheiro. Uma ótima escolha.