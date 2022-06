Balcões de banheiro super criativos

Este lindo banheiro exala o estilo provençal em todos os seus detalhes. A estampa do piso em padrão repetido e vintage chama a atenção no local. O painel em madeira branca faz jogo com o armário. O balcão para banheiro que fica na parte superior foi confeccionado em laca branca e tem um tamanho pequeno. Ele conversa diretamente com todos os outros elementos do recinto. Essa interação de itens traz harmonia e paz ao local. O verde pistache que foi usado nas paredes é uma cor neutra, mas que traz vida ao local. Ela se comunica com a luminária pendente.