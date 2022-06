Iluminando os corredores

Geralmente, as pessoas colocam abajures em aparadores ou spots no canto do teto para facilitar a orientação das pessoas pelo corredor. Lembre-se de que o ideal é que essa luz seja suave, nos cantos das paredes, no meio delas ou, ainda, no chão. É muito importante que uma pessoa possa se deslocar pelos corredores à noite, sem bater nos móveis ou ter que acender as luzes principais. Claraboias no piso ou no teto também são boas escolhas