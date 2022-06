7 dicas de como planejar a pintura externa da casa

Renovar é preciso. Na decoração, mais ainda. E quando falamos em decoração, logo imaginamos as composições de objetos, cores e móveis na ambientação dos cômodos, mas, especialmente hoje, iremos extrapolar as paredes internas de nossa casa para falar sobre um tipo de decoração que nos chama a atenção nas ruas: a pintura externa.

Quantas vezes no caminho para o trabalho, casa, faculdade e passeios você já parou para admirar uma casa bem pintada, com uma fachada que impressiona pelas cores escolhidas? Temos certeza que pelo menos algumas vezes a sua atenção foi direcionada por casas que impressionam. Quando pintamos as paredes externas de nossa casa, renovamos parte a lembrança que temos dela e muitas vezes mergulhamos na gostosa sensação de estar morando em um local novo. Decorar a fachada da sua casa com novas cores é trazer um pouco mais de carinho ao lugar onde você, provavelmente, viveu ótimos dias de sua vida.

Para ajudar você a se planejar da melhor forma na nova pintura que o seu lar irá receber, separamos algumas dicas que poderão ajudar muito nesta renovação. São dicas básicas para que você possa ter uma direção mais correta e rápida a partir do momento que decidiu renovar as cores externas de sua casa, até o prazer esquecido de parar para apreciar a sua casa. No entanto, lembre-se de que as nossas dicas são direcionadas para uma melhor orientação quanto ao planejamento e sobre como acompanhar um profissional no trabalho. A nossa sugestão principal é a de que você sempre conte com pelo menos a consultoria de um profissional especializado.

Se a renovação é necessária para despertar novamente os antigos amores, então teremos todo o prazer em ajudar você a se apaixonar novamente por seu lar. Afinal, para nós ele deverá ser sempre o melhor lugar do mundo para você.

Por isso, separe os materiais necessários: lixa, lona plástica, fita crepe, rolo para pintura, tinta, massa corrida, misturador, trincha, espátula e toda a sua vontade de pintar, para vir conosco, ficar pronto para retomar a inspiração que fez você amar a sua casa!

Aproveite!