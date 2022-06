Cadeiras de plástico modernas para seu lar

As cadeiras de plástico não precisam necessariamente só serem usadas na sala de estar. Este projeto ao lado de sala de jantar, desenvolvido pela designer de interiores Amanda Pinheiro conta com várias texturas que são trazidas através de papéis de parede, do piso em madeira, dos painéis e dos materiais utilizados. Os espelhos localizados no fundo da sala trazem nuances de cores e reflexos. As cadeiras em plástico transparente tem papel fundamental em continuar criando novas texturas com seu material translúcido.