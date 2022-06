6 ideias para deixar a casa mais rústica!

Existem milhares de estilos de decoração ao nosso alcance. Apesar de tamanha diversidade, hoje vamos propor aquele que tem um encanto especial: o estilo rústico. O mesmo que nos lembra das casas de campo, no meio da tranquilidade, calma, paz e sossego. Quando pensamos neste estilos, imediatamente nos direcionamos ao conforto e aconchego, com aquela vontade de reunir toda a família. Nada mais gostoso que o calor do nosso lar!

O estilo rústico é provavelmente aquele que mais coincide com os desejos de inverno e também com a preguiça do verão. E a vantagem é que ele está cada vez mais adaptado ao estilo de vida moderno, onde não necessariamente nos sentimos na casa dos nossos avós. Hoje em dia, o estilo rústico foi recriado e redesenhado, visto com inúmeras possibilidades contemporâneas pelo mundo do design.

Para chegar nele, basta investir em elementos de madeira nas paredes, teto, elementos decorativos, bancadas, mesas… Navegando conosco aqui no homify será possível descobrir dezenas de exemplos deste estilo. Apesar disso, hoje vamos mostrar 6 incríveis projetos em que tudo funciona de forma perfeita e em harmonia neste estilo! Continue sua leitura e inspire-se conosco! Com certeza vai deixar aquele gostinho de vontade de mudar…