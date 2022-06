Casa fofa no estilo mediterrâneo

Na Espanha, mais precisamente na região de Cádiz, uma delicada casinha foi construída para uma família com crianças pequenas. Anos mais tarde, as necessidades dos proprietários mudaram e a casa necessitou adaptar-se a uma nova realidade. Os arquitetos responsáveis são do estúdio espanhol Melian Randolph, que se encarregou da realização desta reforma, com os seguintes objetivos: complementar a área da piscina com uma área de apoio e sauna, realizar um área de refeições externa, construir um home office, e uma casa de hóspedes, bem como algumas outras alterações nos quartos antigos.

As novas peças foram adaptadas ao estilo mediterrâneo tradicional, assegurando também uma mistura de elementos coloridos e interessantes, fazendo com que a reforma tornasse a casa irreconhecível. Nesta seleção de fotografias realizadas por Martin Garcia Perez, encontramos todos os detalhes, ideias e inspirações desta casinha incrivelmente fofa, agradável e confortável. Vamos conhecê-la!