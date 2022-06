A área externa perfeita para sua casa

Praticamente quase todas as pessoas gostam muito de passar o tempo fora de casa. Principalmente, se você puder fazer isso na área da sua residência. Começar sua manhã ao ar livre com uma xícara de café e um livro, receber os amigos para um jantar ou desfrutar de um brunch ensolarado lá fora são coisas possíveis de serem alcançadas, quando se vive em uma casa com pátio externo ou em um apartamento com terraço.

Na primavera ou verão não tem nada melhor do que poder passar longas manhãs ou tardes apenas relaxando junto ao sol e ao bom tempo. Poder assistir de camarote o pôr do sol e o luar com a família vai deixar sua rotina mais agradável e inspirada.

Mesmo que a vista da sua casa não seja privilegiada, ter uma área externa bem aproveitada só tem a proporcionar bons momentos. As possibilidades de ambientes e finalidades são bem variadas. Você pode pensar em um espaço para lazer, para descanso ou para a diversão dos seus filhos.

Pode-se também pensar em local que seja habitado por uma coleção de vasos com uma boa composição de suas plantas favoritas, bem como ervas, plantas suculentas e flores. Continue no post e inspire-se para investir na área externa da sua casa!