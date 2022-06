Antes e depois: Adivinhe só o que virou esta garagem!

Ao contrário do que vimos na antiga garagem, agora a loja mantem uma ordem absoluta. Alguns produtos necessitavam causar uma boa impressão, mas muitos deles precisavam permanecer armazenados. Tanto os móveis que servem como gavetas de armazenamento, como as prateleiras, foram usados nesta intensão. Mas também era interessante que alguns produtos ficassem à vista. A imagem com os óleos, alojados em garrafas de vidro, revela que seus tons de marrom líquido criaram uma certa harmonia junto à paleta de cores da decoração.