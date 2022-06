Simples por fora, surpreendente por dentro: a decoração dessa casa é de arrasar

Encontramos novamente essas formas curvas no teto do quarto, mas desta vez com vigas brancas e drapeados. A decoração continua no estilo mediterrâneo, com uma cama de casa branca, mesas laterais e um móvel aparador muito conveniente que vemos à direita da imagem. Mas a ideia de maior sucesso que podemos aprender com este quarto o é valioso tecido pendurado no teto que cai graciosamente em torno da cama, criando uma sensação romântica e um toque simpático e acolhedor. Perfeitamente escolhido, o tom bege contrasta com o mobiliário branco para manter o mesmo tom dos pisos de madeira.