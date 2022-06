Mesas práticas de cozinha

Esta cozinha planejada para um homem com paixão por gastronomia foi cuidadosamente pensada para aliar os prazeres da mesa com o lazer. Assim, ela conta com forno a lenha, churrasqueira, balcão com banquetas altas para as bebidas e conversas descontraídas e, finalmente, duas mesas quadradas para quatro lugares, que servem tanto para as refeições, quanto para os jogos. As mesas são de madeira escura, seguindo a composição de cores sóbrias em que se sobressaem os castanhos e os tons neutros. As cadeiras com braços que acompanham as mesas têm linhas retas e estofados escuros, apresentando o conforto necessário para as atividades realizadas no ambiente.