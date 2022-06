Um tesouro escondido no Mediterrâneo

Após nos depararmos com uma fachada sóbria de um antigo casarão mediterrâneo, somos surpreendidos pela espacialidade ampla e contemporânea da residência, com espaços amplos e integrados, e a combinação de cores neutras e variadas texturas das superfícies revestidas de pedra, do teto com estrutura de madeira aparente e dos móveis de madeira de estilo rústico e provençal. A sala de estar conta com um sofá de estofado com listras, duas poltronas provençais, uma mesa de centro de madeira rústica e um tapete de cor vermelha e bege. A lareira á lenha complementa a decoração do ambiente e torna-o mais charmoso e acolhedor.