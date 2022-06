Uma casa encantadora e cheia de magia

A península de Iucatã é um extenso território que adentra o oceano Atlântico na América Central, localizado no no extremo sudeste do México. A região foi berço de civilizações pré-colombianas como a dos Maias e dos Olmecas. Acredita-se fortemente, por meio de descobertas científicas, que a península de Iucatão foi o local onde ocorreu o estrondoso impacto que extinguiu os dinossauros, há cerca de 66 milhões de anos atrás. O impacto do meteoro formou a famosa Cratera de Chicxulub. Na península de Iucatã, além de um legado histórico e cultural milenar riquíssimo, também encontramos diversas preciosidades arquitetônicas, que apesar dos novos modismos, tem resgatado e valorizado o patrimônio histórico e arquitetônico da região.

Precisamente na cidade de Mérida, capital do estado de Lucatã, encontramos a Casa GL53, uma residência construída nos 20, que já havia passado por uma reforma nos seus espaços internos, e que ganhou uma nova aparência e um novo significado com a intervenção magnífica do escritório Taller Estilo Arquitectura, que a converteu em uma casa de descanso e remodelou também as áreas externas, de modo a criar espaços de lazer e relaxamento que promovem o contato prazeroso com a natureza.

Convidamos você a conhecer esta casa de descanso deslumbrante, que encanta pela sua aparência vernícular e por seus jardins e terraços exuberantes.