Casebre de madeira ressucita

O já visitou a partir do exterior, redesenhado sótão convence a partir do interior. Janelas do chão ao teto permitem uma excelente fluxo de luz de serviço no espaço e também dar acesso a uma das varandas. O estilo elegantemente discreto do interior continua até o telhado. Foi criada uma sala de estar elegante em tons de bege e marrom, também a área de inundado de luz fornece ideal como local de trabalho.

