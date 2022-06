10 quartos perfeitos no sótão!

A utilização dos espaços de uma casa pode ser feita através de uma padronização de ambientes que tem uma destinação específica. Em um primeiro momento, quartos são quartos, salas são salas e cozinhas, especificamente, têm seu destino selado para abrigar as refeições do dia a dia. No entanto, dentro da casa, existem espaços que podem ser reaproveitados das mais diferentes formas criativas. E é sobre estes espaços, muitas vezes deixados de lado, de que iremos falar agora, afinal, qual a finalidade do sótão? Se você respondeu servir como depósitos para o lar , tudo bem, é o que a maioria das pessoas acaba fazendo, mas, será que destinar este espaço apenas para isso, não é um desperdício de cômodo? Por isso, hoje, a nossa dica é sugerir que o sótão do seu lar seja utilizado de formas mais divertidas e incríveis para aumentar as possibilidades de acomodação do seu lar. E, para deixar o seu lar com mais opções de acomodações, lembramos, claro dos quartos para isso.

Separamos então, dez dicas para decorar o quarto que foi modelado no espaço de um sótão. Com estas dicas, você poderá ter inspiração para reutilizar os cômodos do seu lar ou, ainda, ter inspirações para decorar seu quarto, que, mesmo longe do sótão, merece uma repaginação digna de abrigar o maior conforto possível. Venha conosco neste Livro de Ideias e fique à vontade para colocar sua inspiração em prática!