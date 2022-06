Incrível renovação de um apê dos anos 20

Nesta sala há uma atmosfera conceptual, a decoração elegante ganhou um twist especial como a presença de elementos decorativos de origem asiática. A iluminação indireta torna o ambiente mais agradável e leve. O mobiliário escura se contrasta de forma homogênea com as paredes brancas e com a grande janela que auxilia na quantidade de luz natural. A lareira próxima a mesa de janta é o verdadeiro destaque do espaço que faz com que o aconchego seja totalmente maximizado!