Papéis de parede incríveis para cozinhas

Nesta cozinha que faz parte do projeto do escritório Bloom Arquitetura e Design, a decoração mistura elementos extremamente modernos com artigos de antiquário. O clima tem toques dos anos 50 através das cores pastéis e padrões repetidos. O papel de parede se destaca com seu tom amarelo gema e cria um ar delicado. O ambiente tem um aspecto harmonioso de contrastes entre as peças delicadas e o mármore preto da banca. O resultado foi uma cozinha aconchegante e com muita identidade.