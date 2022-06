Como dar um toque vintage para sua casa?!

Para fugir do estresse e da correria da vida moderna, porque não aderir à uma decoração vintage no seu lar? A sua sala de estar pode contar histórias e seu quarto pode ficar recheado de lembranças do passado da sua família. Feminino e completamente charmoso, um décor com toque vintage é também prático e surpreendentemente barato de ser feito!

Algumas dicas de decoração podem te ajudar a recriar um ambiente tradicional vintage ou até mesmo em uma versão adaptada, trazendo toques modernos inspirados em composições atuais com um ar retrô. Com o uso de uma paleta cromática clássica ou pastel, acessórios delicados e com um toque caseiro seu lar vai ganhar um toque particular e especial.

O modelo de decoração vintage não se baseia em ter a última tendência ou artefatos tecnológicos. É o momento de se considerar a possibilidade de utilizar alguns de seus acessórios e móveis mais orgânicos ou rústicos. Algumas técnicas DIY (do it yourself) podem ser muito úteis nesta hora, como um painel com stencil atrás de uma penteadeira ou cômoda. Claro que é importante ter algumas habilidades manuais e criatividade.

Para mais dicas e informações sobre o assunto, continue no post. Inspire-se para transformar seu lar em um baú de lembranças!