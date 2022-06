As cores do Carnaval o ano todo!

Aproveite o momento de folia para colorir a casa e deixar um ar alegre e mais divertido no seu lar. Se a decoração for na sala de jantar, use a imaginação e não tenha medo de exagerar: pinte umas das paredes, aplique quadros com estampas coloridas e cores vivas criando um balanço divertido com as cores mais sóbrias usadas normalmente na decoração. A combinação de cores pode ter estilo tropical, com objetos que remetam a fauna e a flora brasileira, bem a cara do Carnaval! Enfeite a casa com arranjos de flores ou folhagens, com flores coloridas, como os girassóis e outras espécies alegres para fazer os arranjos. Use também objetos e utensílios coloridos para cada detalhe da decoração.