10 Gabinetes de banheiros em madeira

Nosso Livro de Ideias começa com uma pergunta que todas as pessoas podem responder com maior ou menor dificuldade: qual é o cômodo da casa que você mais gosta? Entre respostas que passam de salas para cozinhas, passeiam pelos quartos e descansam nas varandas, temos certeza que a menor parte segue rumo ao banheiro para responder essa pergunta. Afinal, muitos veem o local como um cômodo intermediário na casa, um espaço onde o menor tempo possível é o que vale. Mas, será que vale a pena firmar esta opinião?

O banheiro é um ambiente onde provavelmente você faz sua primeira e última visita do dia. É lá que você acorda para mais um dia de batalhas, superação e conquistas e, provavelmente, é lá que você irá relaxar em um bom banho quente antes de dormir. Então, pensando desta forma, o local que em outro momento é um intermediário nas andanças pela casa, passa a ter um valor fundamental para que seu dia seja o melhor possível. E como estamos falando de espaços que fazem do nosso dia o melhor possível, temos que caprichar na ambientação e escolha dos móveis e peças que os compõem. Por isso, listamos abaixo dez sugestões maravilhosas em gabinetes de banheiro feitos com madeira bruta que deixarão tudo ainda mais confortável e aconchegante no pequeno, mas insubstituível espaço que é o banheiro da casa.

Venha conosco e escolha os seus preferidos!