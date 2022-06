10 mesas de madeira para todas ocasiões

Modernidade é saber aliar com cuidado e bom gosto materiais, épocas e cores diferentes que juntos formem espaços interessantes e ricos. Nesta sala de jantar integrada com estar, o apartamento recebe piso e mesa de madeira com móveis estofados em tecido azul aveludado. A combinação do marrom da madeira com o azul das poltronas cria um ambiente perfeito e muito aconchegante. O toque especial vai para o lustre de cristal que traz um ar ainda mais chique à todo o living.