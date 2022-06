Salões de beleza com decoração incrível

A modernidade está na ousadia das cores, aliada à simplicidade dos traços, que devem ser mais funcionais do que rebuscados, como nesse belíssimo exemplo realizado pela equipe Bruno Sgrillo Arquitetura. Logo na recepção, a luminária pendente com lâmpadas de LED cria uma atmosfera de leveza e contemporaneidade, harmonizada com as paredes em um azul vibrante, originário do logo do salão, para conferir identidade ao ambiente.

Para completar, o piso em cimento queimado e a marcenaria em madeira clara deixaram o salão de beleza ainda mais convidativo, com aspecto descontraído, perfeito para pessoas que se enquadrem com esse estilo mais despojado, porém com a seriedade de um trabalho baseado na excelência.