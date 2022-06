Como escolher a cortina certa para a sua casa

Ás vezes não percebemos, mas alguns itens fazem muita diferença na decoração do nosso lar. Detalhes que contribuem muito com os espaços da casa e que somam ainda mais estilo para os ambientes. Um destes detalhes é usado em qualquer lugar que tenha janela na casa: as cortinas. Com um peso estético muito importante para o ambiente, a escolha das cortinas deve ser de forma cuidadosa e levando em conta muitos detalhes importantes. Tamanho, estilo, composição e combinação com os demais objetos do espaço são alguns destes detalhes importantes para os quais você deverá estar atento ao sair para escolher o modelo que irá compor a sua sala de estar, quarto, cozinha ou outros ambientes nos quais você deseja aplicar esta decoração.

As cortinas têm o poder de mudar a característica de um ambiente quando bem escolhidas, no entanto, podem trazer um resultado que não irá ficar tão bem combinado quando a escolha é mal feita. Para acertar na escolha, você deve levar em conta que as cortinas devem ser um complemento no espaço, ou seja, devem ser de acordo com as características no estilo que o ambiente emprega. Pense em como acertar na cor, estampas, estilos e contrastes que ficarão no ambiente e imagine todas as possibilidades que o uso da cortina darão na combinação de elementos do ambiente.

Uma escolha muito importante deverá ser quanto ao tecido da cortina. Opte por tecidos leves que são mais fáceis de lavar. Para as cores, lembre-se de que as cores do tecido poderão ser uma solução eficaz quanto à iluminação do ambiente. Os tecidos blackouts são mais indicados para ambientes escuros, enquanto que tecidos em seda poderão dar a sensação de leveza e ambiente mais iluminado, tudo dependerá da sua preferência pessoal.

Agora que já temos algumas dicas iniciais para começar a escolher sua cortina, vamos juntos visitar alguns ambientes perfeitamente decorados com cortinas e que terão outras ótimas dicas para este elemento super importante para a decoração do nosso ambiente.

Venha conosco e aproveite!