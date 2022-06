10 racks cheios de estilo

Nesta sala de estar que faz parte do projeto do escritório de arquitetura Neoarch, o estilo clássico e tradicional transborda. O ambiente é recheado de texturas refinadas e com toque imperial. As cores rondam tons quentes de vermelho, laranja, amarelo, dourado e marrom. Para suavizar o clima do espaço, alguns pontos de branco e off white dão as caras. O rack é uma peça cheia de detalhes rebuscados e alegóricos. As maçanetas levam rococós e há presença de detalhes em dourado.