9 piscinas pequenas que cabem direitinho no seu quintal

Quem disse que ter uma bela piscina em casa é apenas para quem tem muito espaço de sobra? Nada combina melhor com a vida agitada e apertada da cidade do que incorporar em nossa casa um espaço para relaxar, curtir ou simplesmente deixar o tempo passar. E sim, é possível ter uma casa com piscina mesmo em espaços reduzidos.

Por conta de se tratar de um instalação que geralmente protagoniza, uma casa com piscina acaba parecendo um sonho inalcançável. Achamos que o orçamento não caberá em nosso bolso, que sua manutenção não caberá em nossa agenda e muito menos que a piscina caberá em nosso pequeno espaço de jardim ou terraço. Mas eis a solução: que tal reduzir a piscina? Siga conosco este raciocínio simples: quanto menor a piscina, menor a necessidade de espaço, melhor o preço, menor o trabalho para sua manutenção. Mais perfeito, impossível!

Uma casa com piscina é um luxo que pode se adaptar, sem a menor dúvida, à rotina da cidade e até ir além, transcendendo-a. Na decoração de interiores, entre as soluções mais procuradas estão aquelas que são capazes de compor ambientes que se aproximam o melhor possível da sensação de refúgio, de originalidade, de espaço destacado da realidade. Ambientes com uma cara tão única e especial que se transformam no local mais precioso do mundo para os moradores da casa, que procuram por deixar do lado de fora a vida agitada para só então retomá-la quando for a hora certa. E uma casa com piscina sempre se enquadra nesses desejos!

Com tantas vantagens especiais, parece até redundante dizer, mas além de tudo isso, a piscina ainda por cima é um item que traz personalidade escultural e exerce uma certa atração que só a água é capaz de produzir. Ou seja, uma casa com piscina é um refúgio encantador. E quando pequena, torna-se ainda uma solução acessível e inteligente que é impossível não amar. Então, para exemplificar tudo isso, vamos conhecer 10 projetos onde encontraremos a maravilhosa casa com piscina pequena que com certeza será a nova companheira de nossos sonhos.