Na decoração de festas no jardim, nada mais imprescindível do que compor uma mesa bem cuidada com detalhes mimosos e delicados. Nesta mesa perfeita para uma festa de sucesso, os pratos recebem sousplat de cerâmica azul e são decorados ainda com guardanapos em xadrez combinando com o clima. Sobre a mesa um belíssimo arranjo de hortênsias deixa a decoração grandiosa e com um bom gosto acima da média. Projeto: Arquiteto Canisio Beeck.