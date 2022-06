Decoração para iniciantes

A harmonia é a capacidade de dar boa disposição aos elementos de um conjunto. Também ela segue a regra do menos é mais e tem muito a ver com a paleta de cores utilizada em um determinado ambiente, A escolha das cores de um espaço precisa ser harmoniosa e trazer ao olhar o prazer do conjunto, assim como os recortes menores da decoração. Hoje em dia, as lojas de materiais de construção têm os mais variados displays de cores para ajudá-lo a escolher uma cor para uma parede. O mesmo serve para as lojas de estofados, que apresentam jogos variadíssimos de tecidos, padrões e texturas. Já existe até uma conhecida marca de tintas que dispõe gratuitamente um aplicativo para celular que permite fotografar o ambiente e revesti-lo com as mais variadas cores, de modo que você possa escolher a cor mais adequada. Aproveite esses recursos e faça um percurso pela sua casa, escolhendo cores para as paredes. Mas sempre tendo em vista os móveis que você terá em cada ambiente, para que haja harmonia no espaço.