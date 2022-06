Aposte em cores claras na decoração!

As cores claras são aliadas na decoração. Se a intenção é conseguir uma sensação maior de amplitude na decoração do espaço o uso do branco e de outros tons claros ajudam o local a parecer bem iluminado e mais arejado. Para usar as cores claras em um ambiente você não precisa se prender somente ao branco, usar tons como o cinza ou cores em tom pastel podem ajudar e muito a valorizar e dar aquela iluminada no ambiente. A cor clara serve também como uma boa base para balancear um ambiente decorado com elementos de tons mais escuros, além de ajudar a criar pontos de cor, trazendo um toque de frescor mais que perfeito para o seu ambiente.

Neste artigo, você verá como o uso de cores claras na decoração, podem valorizar e transformar diferentes ambientes da sua casa. Confira!