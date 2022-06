Ah, o amor! Nada nos deixa mais leves e realizados que a brisa suave de uma paixão. E nada, absolutamente nada, poderia combinar melhor do que um belo jardim para curtir esses momentos tão gostosos entre suspiros apaixonados.

Um jardim romântico é aquele lugar mágico com uma atmosfera quase surreal. Repleto de flores, cores suaves e toques delicados, um lugar para se perder completamente e não querer se encontrar nunca mais. Para se inspirar, vale buscar toda a referência de curvas e arte que remetam a uma nostalgia gostosa e que possuam uma cara bem pitoresca.

Para fazer um jardim romântico, basta pensar na leveza do amor e trazer muitas plantas perfumadas como flores, temperos e folhas aromáticas. Se sua casa for grande e permitir, invente caminhos sinuosos pelo jardim com curvas que levem até cantinhos especiais com bancos, mesas de jardim, pergolado, lago ou outros elementos pitorescos.

Se sua casa é menor e o jardim não é muito grande, vale pensar em criar um espaço com um gramado para piquenique, uma fonte ou uma confortável poltrona de jardim pronta para receber visitas apaixonadas. Ali você pode pensar em atrair passarinhos e borboletas com plantas bebedouro que lhes sejam atrativos.

Por fim, mesmo em varandas e apartamentos, é possível recriar uma atmosfera romântica perfeita. Deseja saber como fazer um jardim romântico independentemente do tamanho de sua casa? Então venha conosco neste passeio gracioso por inspirações perfeitas que a homify separou aqui para você.