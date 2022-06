TOP 10 jardins mais fantásticos!

Na hora de escolher quais plantas incorporar no jardim, a dúvida é enorme. É sabendo disso que separamos neste livro de ideias 10 modelos de jardins tropicais que são inspirações perfeitas para sua casa.

Um jardim de modelo tropical é aquele que traz à casa ou estabelecimento comercial uma sensação de frescor e muita energia natural. É pautado em plantas nativas de regiões litorâneas, quentes e tropicais que formam maciços com folhagens de diversos tons de verde e roxo e que dão um aspecto bem natural, como se não tivesse sido criação do paisagista e fossem formações da própria natureza. Entre suas espécies há plantas com folhagens mais delicadas e também aquelas cujas folhas são grandes e esculturais.

A vantagem de se apostar num jardim vertical é a de que, por se tratar de espécies nativas e propícias ao nosso clima, exigem uma manutenção menos complicada e se adaptam bem à meia-sombra e sol, sendo muito flexíveis. Algumas espécies possuem também flores que são mais robustas e de cores vibrantes que florescem geralmente no verão ou primavera e que duram muito.

Para criar um jardim no modelo tropical, basta escolher plantas com cores diferentes, criar caminhos de aparência sinuosa, utilizar forrações naturais e apostar em fontes e lagos. Não tem erro, seu jardim ficará perfeito. E acredite: nenhum outro modelo de jardim será tão fácil de cuidar. Então vamos conhecer neste artigo 10 modelos com aplicações diferentes de jardins que são absolutamente perfeitas.