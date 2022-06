8 dicas para o seu banheiro pequeno parecer grande

Todo início de manhã nos faz pensar em nos preparar para todas as programações que teremos ao longo do dia. Nos espreguiçamos ainda na cama, levantamos, trocamos de roupa e seguimos para o banheiro. A sorte de ter esticado os músculos ainda em cima da cama nos faz pensar no quanto ficamos incomodados ao entrar no banheiro e contar cada passo que daremos no espaço. As quatro paredes que cercam o ambiente pequeno parecem diminuir mais a cada dia. É quase possível sentir um pouco de sufocamento. Já sobre a pia, as mãos abrem a torneira que joga água no rosto. Mas, depois de alguns minutos, o que passa a escorrer do rosto é o suor. Já pensando que o banheiro diminui e esquenta um pouco mais a cada dia, você dá meio passo e entra na área embaixo do chuveiro. Dois minutos com a água caindo e o banheiro foi inundado. Se a ideia no primeiro banho da manhã é relaxar, parece que o local escolhido não foi o melhor. Mas, o que fazer? Se em todos os apartamentos de amigos e familiares que você visita, os banheiros parecem ser tão pequenos quanto podem? É culpa do boom imobiliário, você pensa. Com tanto conforto para a sala de estar cercada de móveis longos e confortáveis, o quarto com imensos closets que guardam tanta roupa, tendo ainda um espaço cômodo para a cozinha, quem irá se importar com o que sobra para o banheiro, não é mesmo?

Sim, e nestes casos, não há o que fazer. Derrubar paredes e reconstruir o apartamento não é a solução. E é para salvar a sua relação com a decoração do banheiro que trouxemos o artigo de hoje. Navegando neles, encontraremos juntos algumas possibilidades de tornar o banheiro, no mínimo, mais agradável. Afinal, para ter um dia agradável, é preciso pelo menos começá-lo bem.

Por isso, convidamos você a vir conosco para lermos juntos este artigo que não só fará do seu banheiro um lugar bem melhor e mais confortável para o dia a dia, como também deixará o seu humor matinal bem melhor – claro, dentro do possível.

Venha conosco, aproveite as dicas e inspire-se!