Estantes criativas e modernas

No projeto de apartamento do escritório Très Arquitetura, encontramos uma sala de estar onde a madeira é o material que atua como protagonista. Ela está presente no piso de assoalho e no painel de madeira que camufla as portas de acesso social. porta do lavabo, porta da cozinha e porta da circulação íntima. Como forma de aliviar as texturas e o excesso de marrom, a decoração dos demais elementos foi efetuada em tons neutros e claros. A estante que habita a parede frontal da sala é larga e comprida. Ela conta com compartimentos de variados tamanhos que recebem artigos decorativos como vasos, livros, plantas e estatuetas.