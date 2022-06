Espelhos que fazem seu banheiro brilhar

O banheiro pequeno em estilo eclético ganhou evidente sofisticação com o grande espelho prateado com moldura trabalhada. A combinação desta peça clássica com a bancada em madeira com cestas em fibras naturais se revela muito harmoniosa e é uma inspiração para aqueles que não dispõem de muito espaço no banheiro, mas preferem uma peça cheia de personalidade a um simples espelho de parede inteira.