Escolha a porta certa para sua varanda!

Escolher as portas que vão compor os cômodos da sua casa é um momento muito importante para finalizar a obra, principalmente para a varanda. As portas têm um grande poder decorativo e diversos modelos propiciam amplitude para seu ambiente. A porta de correr se enquadra nesse perfil, graças ao seu sistema de abertura movido para o lado. A porta de vidro, por exemplo, dá um toque especial ao espaço – dos mais clássicos aos mais tradicionais.

Para as varandas que dão acesso aos quartos, aposte na porta de correr de aço, material resistente às intempéries, pois você precisa escolher uma porta eficiente. Já para separar ambientes, um modelo cheio de charme e que proporciona um aspecto mais sofisticado é a porta de correr de madeira. No mercado há opções com diferentes alturas e larguras e com aberturas para o lado direito, esquerdo e central – com abertura para ambos os lados.

Saber escolher a porta certa para sua varanda é importante, pois existe uma certa para cada ambiente da sua residência. As portas não são somente para fechamento de ambientes, mas também responsáveis pela combinação e harmonia do mesmo. Do simples ao sofisticado, de abrir ou correr, com uma ou duas folhas – elas têm outras funções numa edificação, que vão de decoração à segurança, ou seja, na hora de comprar é essencial avaliar alguns critérios: divisão de ambientes, conforto termoacústico, luminosidade e privacidade, sempre dando preferência à qualidade e resistência do material e dos componentes.

Confira como escolher a porta certa para sua varanda!