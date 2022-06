6 dicas de como cultivar e cuidar de um bonsai

Na hora de escolher a sua árvore bonsai para começar, você deverá saber se deseja uma planta de exterior ou interior. As plantas de exterior em geral podem ser cultivadas diretamente no quintal e têm uma resistência maior ao inverno. Porém, seu crescimento é mais lento do que o das plantas de interior

Já os bonsais de interior são os de espécies tropicais e podem até ser árvores frutíferas. Essas espécies demandam mais cuidado, pois devem ser protegidas do vento e mantidas em uma iluminação natural ou artificial que seja suficiente para dar energia à planta.

Essas espécies são mais fáceis de serem encontradas para a venda. Veja algumas dicas importantes no artigo com o passo a passo para você escolher o seu bonsai.

Com um bonsai em seu lar, você poderá cultivar um belo jardim interno ou externo com características zen. As opções frutíferas são ainda uma excelente forma de ter um contato mais direto com a natureza e perceber o quanto as mudanças de estações podem ser sentidas dentro do seu próprio lar.

Alguns especialistas recomendam que os iniciantes escolham árvores como carvalho o pinheiro, pois são mais fáceis de lidar e vivem mais tempo.

Agora que você sabe um pouco mais sobre como escolher sua árvore bonsai, é hora de ver algumas dicas para que mantenha um cultivo perfeito da planta dentro de sua casa. Aproveite cada sugestão e faça do seu bonsai uma companhia ideal para muitos e muitos anos!