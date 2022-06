Casa de outra dimensão

O jardim dos fundos é espetacular! O exterior mantém a linha horizontal, e possui detalhes de metal e com superfícies brancas que se mesclam com a textura rústica dos tijolos. O jardim é super organizado e com uma vasta quantidade de verde – do gramado, das flores e plantas. O piso revestido com pedra polida atua com uma conexão sutil entre as texturas, e, juntamente com mobiliário confortável criando uma atmosfera de cor terracota, e se conecta com a natureza.

Uma casa de linhas retas, puras e funcionais que sobe através de uma mistura de argila com metal resultando em uma casa verdadeiramente esplêndida!