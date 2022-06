Armários perfeitos para banheiros

Os armários embutidos, as espelheiras e as bancadas são exemplos de ótimas soluções para organizar cosméticos, toalhas e produtos de higiene pessoal nos banheiros. Itens que contam prateleiras e escadinhas podem ser grandes parceiros na hora de decorar e trazer disciplina ao seu espaço.

Muitas vezes os banheiros ou os lavabos são deixados como segundo plano no projeto de arquitetura de um lar. No entanto, apesar de ser um local com área menor, ele é tão importante quanto a cozinha e a sala. Um ambiente que sem sombra de dúvidas requer atenção na hora de planejar seu visual. Tanto quanto ao mobiliário, pintura e artigos decorativos. Além de apresentável, é prudente que este cômodo também seja prático e funcional.

A impressão ou sensação que o habitante tem do tamanho do cômodo em que está é um fator importante. Especialmente, em relação a banheiros. Normalmente e frequentemente, as pessoas se sentem mais confortáveis em locais amplos e com boa circulação. O uso de espelhos é uma saída interessante para trazer este clima agradável a esta área de tamanho reduzido.

Com o intuito de te ajudar na tarefa de compor o ambiente do seu banheiro, selecionamos possibilidades de armários que são práticos, funcionais e também belos. Inspire-se!