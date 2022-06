8 dicas para decorar o teto de sua casa

Estampas sempre trazem personalidade à decoração do ambiente. Nas paredes, a escolha por desenhos artísticos com muitas cores é perfeita para celebrar o pensamento artístico e criativo de quem mora no lar. Esta ideia também pode ser direcionada à decoração do teto, como podemos ver neste projeto. Com a utilização de cores que somam preto e laranja, o desenho deu ao teto a sensação de estar mais rebaixado ao mesmo tempo em que brinca com a nossa sensibilidade ao enxergá-lo tão perto. A ideia pode ser empregada tanto com a pintura do teto, quanto com a utilização de papel de parede com as cores que você preferir. Uma dica importante é trabalhar no teto cores que tenham no ambiente, como é o caso da cor preta encontrada nos sofás.