10 aparadores de sala magníficos!

Para as pessoas que valorizam o eco-design, o design baseado na sustentabilidade e na redução do impacto ambiental, através da escolha de móveis feitos do reaproveitamento de velhos objetos ou de materiais que consomem pouca energia, existem também inúmeras opções. Este aparador por exemplo foi feito através do reaproveitamento de paletes de madeira. Além de contribuir com o meio ambiente, a decoração da fica com as banquetas de madeira e com o aparador feito de paletes deixa o ambiente mais personalizado e acolhedor.