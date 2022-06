Se você ama estilos modernos que misturam toques clássicos no mobiliário, o estilo Art Déco vai te encantar. Este estilo visual e movimento artístico teve sua origem na França, logo após o fim da Primeira Guerra Mundial. É conhecido por apresentar aspectos do estilo francês com toques da cultura egípcia e mediterrânea.

A sociedade estava no auge da prosperidade e as indústrias crescendo em disparo. Ford revolucionou o mercado da fabricação através da implementação da linha de montagem. Os aviões e as locomotivas aceleram o sua evolução, conectando todos os lugares de formas mais práticas. Todos os desenvolvimentos tornaram a vida mais fácil e a estética unida à funcionalidade estava gritando. Arquitetos, artistas e designers começaram a se apegar nas linhas mais retas e simples. A simetria conquistou os pôsteres, esculturas e também, o mobiliário.

Caracterizado por padrões geométricos e cores vibrantes misturadas ao preto e ao dourado, este movimento esteve presentes em muitas casas entre 1920 e 1940. Agora, ele dá as caras novamente trazendo elegância e contraste para as casas. O mobiliário Art Déco pode se misturar com outros estilos de elementos e em variados estilos de ambientes. Basta você ditar as regras. Inspire-se!