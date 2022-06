Não existe nada melhor do que fugir do óbvio e dos lugares comuns e se sentir uma pessoa mais autêntica, seja nas escolhas mais triviais, como na escolha do vestuário e do corte de cabelo, até as escolhas mais importantes, como a escolha da profissão, do estilo e vida e, claro, da decoração da casa. Por quê seguir uma moda ou um padrão se somos seres únicos e dotados de personalidade, vocações e desejos próprios? Você não precisa decorar sua casa com móveis, acessórios e objetos da coleção e do catálogo mais recente das grandes marcas. Antoni Gaudí, mestre da arquitetura modernista catalã, dizia que ser original significava voltar às origens. Portanto, ás vezes a solução mais original pode vir do passado, de sua compreensão, incorporação e interpretação.

Em tempos de era comunicação, na qual todas as pessoas sentem a necessidade de estarem conectadas, na qual nossas casas são repletas de mecanismos automatizados e aparelhos domésticos conectados na internet, fugir do óbvio significa buscar um estilo de vida menos conectado e em sintonia com a natureza e com as pessoas ao seu redor.

O uso de móveis usados e repaginados na decoração de interiores é uma alternativa ao estilo de vida tecnológico e consumista e tem atraído cada vez interesse para seus aspectos estéticos e ambientais.

Neste artigos apresentamos exemplos de design de interiores com móveis usados e repaginados, que dão personalidade e autenticidade aos ambientes, além de um toque rústico que os tornam mais cativantes e aconchegantes.