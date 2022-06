DIY: como decorar sua casa gastando pouco

Três letras que representam grandes ideias: DIY. O famoso Do It Yourself, que em português significa o já muito conhecido Faça você mesmo , ganhou a internet com ideias incríveis para serem usadas com os mais diferentes materiais nos mais diferentes cômodos da casa. Prática ótima que soma a reutilização de materiais com a forma criativa de empregá-los com melhor utilização no lar, o DIY enriquece as pesquisas de navegação e a decoração do nosso lar. Utilizando técnicas que ensinam sobre como você mesmo pode dar um upgrade nos espaços da sua casa, a prática é tema do nosso artigo de hoje.

Uma das grandes vantagens de utilizar as técnicas DIY na decoração do seu lar, é poder construir e incrementar peças que representem a sua personalidade na decoração do lar, afinal, a decoração deve ser uma extensão visual de suas experiências, características e personalidade. Cores, texturas e elementos culturais devem fazer parte do visual do seu lar para que cada cômodo tenha o seu jeito.

A construção de peças em DIY é muito comum a partir do uso de caixotes de feira e paletes. As possibilidades de utilizar estes materiais são amplas, mas não estas não devem ser vistas como as únicas formas de decoração do ambiente. Existe uma infinidade de possibilidades de produtos que podem ser reutilizados de forma inteligente de acordo com a decoração que você deseja dar ao seu lar. Algumas delas apresentaremos abaixo e muitas outras poderão ser conferidas em vastos artigos escritos nos Livros de Ideias aqui no homify. Fique à vontade para encontrar as melhores soluções e deixar a sua criatividade fazer a melhor parte: incrementar.

Agora que você já conhece um pouco mais do que significa DIY e do quanto isto pode contribuir de forma fácil e econômica para a sua decoração, é hora de seguirmos juntos por algumas sugestões que poderão ser utilizadas de forma bonita e charmosa no seu lar.

Venha conosco e inspire-se!