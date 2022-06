Como consertar pisos de madeira?!

Use um pano macio umedecido com água para limpar suavemente a superfície do piso de madeira a partir de qualquer excesso de sujeira e detritos. Umedeça um pano com tinta corretiva na cor exata da madeira do seu piso. Esfregue as manchas e arranhões no piso com este mesmo pano. Pressione levemente o pano sobre a madeira, focando diretamente na área afetada pelos riscos. Esfregue a mancha no local sempre seguindo a direção da fibra da madeira do seu piso. Para um melhor efeito, vá nas lojas de construção antes para verificar a cor da tinta corretiva e sempre use um pano bem macio.