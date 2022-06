Casa de praia feita para descanso!

A sala de jantar, interligada com a sala de estar e com a cozinha, é composta de uma mesa de aço cromado com tampo feito de vidro pintado, de um jogo de cadeiras eclético, incluindo duas cadeiras de madeira com assentos de palha natural, duas banquetas sem encostos e um sofá de dois lugares, revestido com tecido. A luminária com pendentes e de cúpulas de tecido e uma tela colorida complementam o décor do ambiente.