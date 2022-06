Apartamento moderno e vibrante

A decoração do banheiro conta com uma bancada de granito, que também reveste uma faixa da parede, bancada de apoio de forma retangular, um amplo espelho, sem moldura, e vidro colorido, na cor amarela, no box do banheiro, que também recebeu uma cor amarela vibrante. As cores deram mais personalidade e mais vivacidade ao ambiente, que conta ainda com uma escada de bambu, como suporte para as toalhas.