Pastilhas inovadoras para banheiros

O banheiro é um ambiente da casa cuja decoração é desafiadora. Mas nada como apostar nas incríveis pastilhas que podem trazer absolutamente qualquer cor para a decoração.

Geralmente trata-se de um cômodo de medidas reduzidas e por ser muito funcional é o mais difícil de ousar na casa. É por conta disso que apostar em revestimentos especiais tem sido uma alterativa unânime para aqueles que gostam de inovar na decoração. Foi pensando nisso que a equipe do homify separou neste artigo maravilhosos exemplos de banheiro com pastilhas que são perfeitas para trazer cor e personalidade ao décor.

Mergulhe nessas ideias que combinarão perfeitamente com o banheiro da casa nova ou com a reforma do apartamento. Uma decoração moderna pede revestimentos modernos e as pastilhas sabem ser modernas em qualquer ocasião. Principalmente na aplicação no banheiro onde as cores atualizadas que os fornecedores do mercado estão sempre preocupados em proporcionar.

Não deixe de nos contar qual dessas soluções para banheiro com pastilhas ficaria mais perfeita na sua casa. Contamos com sua opinião! Então vamos lá!