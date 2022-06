Decoração infantil criativa

Cansados do azul e rosa tradicionais? Então vamos falar sobre ideias geniais para decoração de quarto infantil com criatividade e ousadia nas cores e mínimos detalhes. Com certeza seus filhos irão adorar!

Um dos maiores desafios na decoração infantil é o de saber utilizar bem as cores e os temas para criar para as crianças um quarto lúdico divertido e cheio de estímulos que agucem o desenvolvimento e aprendizado deles.

A decoração infantil exige criatividade e grandes ideias e para isso basta procurar inspirações que sejam ricas e coloridas.

Foi pensando nisso que o Homify separou 10 projetos com decoração infantil inusitada e inspiradora, onde fica claro o quanto é interessante buscar novidades para esses espaços tão importantes que podem trazer cores diferentes e objetos inusitados para compor uma decoração infantil maravilhosa.

A grande vantagem em trabalhar o quarto com decoração infantil em cores menos tradicionais é que além de não promover a dualidade rosa e azul e inseri-los num universo mais criativo, também funciona lindamente para irmãos conviverem em harmonia. O resultado seria uma atmosfera mais inusitada que aguçará o pensamento crítico, a inteligência e criatividade das crianças.

Para isto procure trazer na decoração infantil do quarto das crianças cores não tão usuais como o laranja, vermelho ou amarelo e também tonalidades neutras como os nudes e cinzas suaves ou até estampas coloridas. Neste último caso, a aplicação pode funcionar incorporada ao papel de parede, adesivos, móveis, tecidos e brinquedos. Quer saber mais sobre decoração criativa para quarto infantil? Então siga nosso artigo e se surpreenda com as ideias inovadoras de projetos de quarto com decoração infantil cheia de charme, diversão e criatividade. Então vamos lá!