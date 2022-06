Como escolher faixas para quartos de bebês

Procura por uma opção simples, barata e muito mimosa para o quarto do seu filhinho(a)? Sabemos que na hora de decorar o quartinho as ideias são tantas que ficamos em dúvida sobre qual melhor opção escolher. E é por isso que apontamos neste artigo as grandes vantagens de se apostar nas maravilhosas faixas para incrementar a decoração infantil.

Também conhecida como border, a faixa para quarto infantil nada mais é do que um adesivo para parede com estampas divertidas e temáticas. Além de possuírem uma aplicação muito simples, semelhantes ao papel de parede, são também removíveis. Assim é possível recriar a decoração do quarto ao longo dos anos da criança sem se preocupar muito, pois acompanhar seu crescimento e evolução também é uma tarefa da decoração.

Na hora de decorar um ambiente infantil que seja temático ou personalizado, a faixa infantil para quarto é uma opção muito versátil. Encontramos no mercado uma variedade enorme de preços e estampas, o que facilita na hora de combinar a faixa com aquilo que já havíamos pensando. Em sua maioria elas já são vendidas com um comprimento na faixa dos 5 metros, mas a largura é variável e as cores também.

Então procure ser criativo, aposte na faixa para quarto infantil com melhor custo-benefício e aplique você mesmo. O resultado é rápido, limpo e maravilhoso, combinando com qualquer decoração. Aproveite essas dicas e acompanhe conosco as maravilhosas inspirações que separamos aqui pra você.