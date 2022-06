Mobiliário que ajudará você ter uma vida saudável!

Nada melhor que o conforto e a segurança do nosso lar, não é mesmo?! Afinal, a escolha de um bom mobiliário faz toda diferença, além de ajudar manter uma vida plena e saudável. Não basta ter uma casa maravilhosa, pois você precisa ter uma excelente alimentação, dormir bem, movimentar o corpo, se reunir com os amigos… Estes e outros hábitos ajudam a garantir uma qualidade de vida. Mas com a correria do dia a dia, muitas vezes é complicado manter uma alimentação balanceada, dormir todas as horas necessárias, praticar alguma atividade física ou mesmo relaxar – não fazer nada.

É absolutamente saudável deixar de estudar, trabalhar e não fazer nada muito intelectual por um tempo, claro, às vezes, não vá esquecer das responsabilidades da casa. O ato de concentrar-se em qualquer atividade demanda uma grande quantidade de energia do corpo e da mente. Por isso, dar a si mesmo uma pausa para simplesmente contemplar algo ou meditar - proporciona à mente a capacidade de desenvolver a paciência, a percepção para se chegar à essência das coisas e, sobretudo, dá espaço para a expansão da consciência.

Confira como manter um mobiliário em sua casa e conquistar uma vida saudável!